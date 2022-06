Lectrr dient klacht in voor laster na abortuscartoons: “Niet eerste keer, ik kreeg ook al doodsbedreigingen”

Wat staat daar dan nog in, in die praktische gids voor cartoonisten in nood? “Dat gaat van heel technische tot heel praktische info. Van hoe je kan inschatten of het om een bedreiging gaat tot hoe ermee om te gaan en trauma-verwerking. Er staat zelfs in hoe je je eigen land kan ontvluchten, naast lijsten van advocaten die je kan contacteren. Of ook hoe groot de kans is op een bomaanslag. Ik heb nog geen panic room in mijn huis, maar veel van mijn collega’s in andere landen hebben dat wel. Ik neem voorlopig enkel mijn toevlucht tot de koekjeskast.”