Een op de drie kinesisten niet akkoord met nieuwe loonstarieven, ze zullen vanaf vrijdag zelf hun prijzen bepalen

Bij de logopedisten in ons land woedt een gelijkaardige discussie. Op 10 juni heeft de ministerraad het licht op groen gezet voor de nieuwe sectorovereenkomst met de logopedisten voor 2022 en 2023. Ook in die conventie was geen sprake van een tariefverhoging, terwijl de sector daar wel uitdrukkelijk om gevraagd had.

Individuele logopedisten kregen dertig dagen de tijd om aan het RIZIV te laten weten of ze zich al dan niet laten conventioneren en dus de vastgelegde tarieven zullen hanteren. Uit een enquête van de beroepsvereniging van logopedisten blijkt dat ook daar ongeveer een derde van plan is om zich niet te laten conventioneren en zelf hogere tarieven op te leggen.