Nieuw spel van KU Leuven laat jonge  kinderen kennismaken met de werking van het DNA

In de laatste jaren van het secundair onderwijs krijgen studenten les over genetica, maar voor leerlingen uit het lager onderwijs was er tot nu toe nog geen educatief materiaal. Enkele genetici van de KU Leuven wilden hierin verandering brengen. "Dit is iets wat kinderen erg aanspreekt", zegt klinisch geneticus Hilde Van Esch (KU Leuven). "Niet alleen het stukje wetenschap, maar ook het feit dat ze kunnen nadenken over waarom ze bijvoorbeeld bruin haar of lichte ogen hebben. Tegelijk leren ze termen die te maken hebben met erfelijkheid. We proberen ze met dit spel ook warm te maken om verder te gaan in wetenschappelijke richtingen."