Drama in Zuid-Afrikaanse bar met 21 overleden tieners blijft voorlopig raadsel: slachtoffers alvast niet vertrappeld

Bheki Cele, de minister van de Politiediensten, sprak de pers toe, nadat hij het mortuarium had bezocht. Hij had het zichtbaar moeilijk. Cele was opvallend scherp voor de ouders van de slachtoffers en vroeg zich af "hoe zij de slaap konden vatten niet wetende waar hun minderjarige kinderen 's nachts waren". Hij vindt het ook niet kunnen dat bars minderjarigen toelaten. "We moeten controleren of ze de wet naleven, het is aan de politie om dat te handhaven. Dit is een oproep aan de gemeenschap. We kunnen niet toelaten dat onze kinderen sterven."