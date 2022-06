Slachtoffers overstromingen grotendeels vergoed, maar nog niet alles is hersteld: "Sommige huizen nog niet uitgedroogd"

Toch is niet iedereen tevreden over de uitbateling van zijn schadedossier. "Als men zegt dat men ons goed heeft vergoed dan zeg ik: neen. Wij zijn onze hele inboedel kwijt", zegt Melissa Halleux die langs de Vesder woont in Trooz bij Luik. De werken aan haar huis zijn nog volop aan de gang.

"We zijn hoe dan ook enorm veel verloren. Dat is toch niet normaal als je betaalt voor een verzekering? We hebben nog het geluk dat we twee inkomens hebben en ons huis kunnen verbouwen. Maar we hebben zelfs een tegenexpertise moeten laten uitvoeren. De (eerste) expert zei, nadat ik alles had schoongemaakt: het is proper, laat het 15 dagen dagen drogen en je kan er weer in."