Eerste Gouden Grutto-award voor landbouwer uit Zele die anders werkt om akkervogel te beschermen

Het is de eerste keer dat Regionaal Landschap Schelde-Durme een dergelijke prijs uitreikt. De vereniging gaat samen met vrijwilligers en landbouwers op zoek waar er nesten van kieviten en grutto's zijn. Als die plaatsen gelokaliseerd zijn, dan vragen ze aan de landbouwers om hun activiteiten aan te passen. Dat kan gaan om later maaien of later zaaien.

Maar ook door rond de nesten te werken, zodat de vogels niet gestoord worden in het broedseizoen. In de streek Schelde-Durme zijn er een 20-tal landbouwers die meewerken om de weidevogels te helpen beschermen. André Roels uit Zele is één van de landbouwers die meehelpt en die nu de eerste Grutto-award heeft gekregen.