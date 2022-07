Eerste studenten schrijven zich al in voor nieuw academiejaar aan UHasselt

"Het is zeker spannend", bevestigt vicerector onderwijs Wanda Guedens. "Al weten we door ons systeem met voorinschrijvingen ook al veel. Daar zien we op voorhand waar de interesse naar uit gaat." Maar de verwachtingen zijn hooggespannen. "Vroeger hadden we zo'n 1.900 nieuwe inschrijvingen in het academiejaar. Met de nieuwe opleidingen willen we toch de kaap van 2.000 halen."