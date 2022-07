Metershoge zandbergen op strand van Middelkerke door bouw nieuw casino: "We zijn ons zeezicht kwijt"

Door de zandbergen is het zicht op zee verdwenen. "We zijn er niet echt gelukkig mee, maar de werken moeten nu eenmaal gebeuren. De overlast is er, maar over 2 à 3 jaar hebben we misschien een meer rendabele zaak door het nieuwe casino vlakbij", zegt de uitbater van de Frietboetiek in Middelkerke.

"Het is inderdaad niet leuk", zegt een horeca-uitbater Sheldon. "We hebben elke dag problemen met het zand: het blijft aan de ramen plakken en onze klanten zijn hun zeezicht kwijt. We proberen de humor ervan in te zien en zeggen aan onze klanten: 'Welkom in de Ardennen aan zee'."