Extra bloedinzamelingen aan zee deze zomer: in Knokke-Heist, Bredene en Nieuwpoort

"We zien eigenlijk dat de zomer doorgaans een moeilijkere periode is voor onze bloeddonaties en bloedvoorraden, omdat de mensen dan vakantie hebben, uitstapjes maken en naar festivals gaan. Daardoor zijn ze iets minder bezig met het doneren van bloed. Bovendien mogen sommige donoren tijdelijk geen bloed geven door bepaalde bestemmingen waar ze naartoe gegaan zijn. Denk maar aan landen of gebieden met een groot risico op malaria bijvoorbeeld", zegt Deman van het Rode Kruis nog.

De extra bloeddonatiemomenten vallen op 13 juli en 10 augustus in Nieuwpoort, op 15 juli in Bredene en op 3 en 4 augustus is Knokke-Heist. Inschrijven voor deze inzamelingen kan via het donorportaal van Rode Kruis-Vlaanderen.