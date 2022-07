Fietsster overleden na aanrijding door automobilist in Tongeren

De vrouw was rond 15.15 uur samen met haar man aan het fietsen langs de Hasseltsesteenweg in Tongeren. Ze reden naast elkaar, maar langs de verkeerde kant van de weg. Ze werden aangereden door een automobilist.

Door de klap kwam de vrouw in een gracht terecht. Twee verpleegkundigen, die toevallig passeerden, hebben de vrouw gereanimeerd in afwachting van de MUG. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het uiteindelijk niet gehaald.

Volgens ooggetuigen zwalpte de bestuurder over de weg. Haar man werd ook aangereden, maar is niet gewond. Hij is wel in shock.