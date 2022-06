De blote kont van god Thor of de blinkende bolide van Dimitri Vegas: films om deze zomer naar (uit) te kijken

“House of the dragon”, het langverwachte vervolg op de immens populaire TV-serie “Game of thrones”, is eigenlijk een prequel en vertelt het verhaal van het huis Targaryen, het blonde geslacht van Daenerys/Khaleesi. Veel vertrouwde gezichten gaan we niet zien - de gebeurtenissen vinden 200 jaar eerder plaats - maar draken des te meer. De huisdieren van de Targaryens zullen de kastanjes uit het vuur moeten halen voor HBO, want twaalf dagen later (2 september) start op concurrent Prime Video een spin-off van een ander fantasy kijkcijferkanon: “The Lord of the ring: rings of power”. Het wordt een hete herfst in streamerland.



Vanaf 21/8 op HBO Max. Of de reeks bij ons op Streamz komt, zoals destijds "Game of thrones", is nog niet bekend. Bekijk de trailer hier: