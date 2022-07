Fonnefeesten in Lokeren blijven ook dit jaar gratis mét volledig Belgische affiche

De Fonnefeesten zijn een kleiner festival dan de Lokerse Feesten, maar ze vinden wel op hetzelfde moment plaats, maar elk op een andere locatie in Lokeren. Sinds 1994 vinden de Fonnefeesten plaats in het Prinses Josephine Charlottepark. Door corona konden de Fonnefeesten twee jaar lang niet plaatsvinden. Maar dit jaar kon het wel. "We zijn wel voorzichtig geweest in onze programmatie", zegt organisator Bart Mertens. "Voor de zekerheid kozen we uitsluitend voor Belgische artiesten. Toen we de contracten opstelden, wisten we niet of er nog coronabeperkingen zouden zijn en dus kozen we het zekere boven het onzekere"