Gebroeders Van Eyck ereburgers van Maaseik

"In 1560 werd al beweerd dat de gebroeders Van Eyck afkomstig zijn uit Maaseik", vertelt schepen van Cultuur en toerisme Myriam Giebens (Pro3680). "En we vinden dat het hoog tijd wordt om die mannen het ereburgerschap van de stad Maaseik te geven. Zij zorgen voor de uitstraling van onze stad. Dankzij hen is Maaseik in de hele wereld gekend. Overal waar een werk hangt van de gebroeders Van Eyck wordt intussen de geboorteplaats Maaseik vermeld."