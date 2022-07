Geen onderzoekscommissie voor achterstallige betaling huurtoelagen in Brussel

Volgens een laatste stand van zaken zouden er intussen 1.250 toelagen betaald zijn. Nog eens 4.124 dossiers zouden behandeld zijn. Ook daar komt kritiek op. "We krijgen mails van mensen dat ze een brief kregen waarin staat dat de uitbetaling in orde is, maar het nog twee maanden kan duren," zegt Pepijn Kennis (Agora). Françoise De Smedt (PVDA) voegt er nog aan toe dat het onduidelijk is wat 'behandeld' betekent. "Het systeem werkt op papier, maar in realiteit zijn er amper toelagen uitbetaald. Sommigen moesten hierdoor zelfs verhuizen, omdat ze de huur niet konden betalen," zegt Kennis.