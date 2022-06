Gemeente Wevelgem op zoek naar eigenaars van 47 beeldjes en potjes die gestolen werden op begraafplaatsen

Het gaat om een vrouw uit Wevelgem die intussen bekend heeft dat ze potjes en beeldjes wegnam op graven. "In bananendozen vonden we 47 spullen die afkomstig zijn vanop grafzerken", zegt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "We hebben die zaken in beslag genomen en vanaf dinsdag kunnen familieleden op onze website www.ietskwijt.be gaan kijken of er exemplaren van hen bij zijn. Die beelden en potjes hebben vaak een heel emotionele waarde."