Gent krijgt 4 nieuwe skateparken in rand en deelgemeenten: "Urban sports zijn enorm populair"

De stad Gent breidt de skate-infrastructuur binnen het jaar erg uit. Dat blijkt uit een vraag van Gents gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez (Open VLD). Zo komt er op de Neptunus-site in Wondelgem een ramp aan de sporthal. In dezelfde deelgemeente komt er vanaf volgende lente ook aan de sportterreinen van Jan Yoens een nieuwe skate-infrastructuur. En ook in de rand van de stad, in de nieuwe wijk Oude Dokken, komt er een "urban sports"-site. "Aan een oude loods richten we er met een buitenoppervlakte van 400 vierkante meter een volledige zone op met verschillende toestellen en met graffitikunst", verklaart schepen Sofie Bracke (Open VLD). In deelgemeente Zwijnaarde plant de stad dan later een skatezone aan een brug onder de E17.