Gent start onderzoek naar overeenkomsten met vzw die mensen in onbewoonbare woningen liet wonen

Gent vraagt de juridische dienst om alle overeenkomsten met vzw Masala te bekijken nadat vorige week bleek dat de organisatie mensen liet wonen in huizen die onbewoonbaar verklaard waren. De sociale woonmaatschappij had een overeenkomst met de vzw om die in te richten als ateliers. De samenwerking is stopgezet. Er lopen nog andere projecten met de vzw. Gent laat die onderzoeken. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vragen meer duidelijkheid.