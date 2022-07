Gent begraaft plannen voor dierenkerkhof: "Onvoldoende vraag"

Het onderzoek van de stad Gent om te bekijken of een dierenbegraafplaats of -strooiweide nodig is, wijst uit dat er onvoldoende vraag is. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose (Open VLD). De stad organiseerde de voorbije 2 jaar een bevraging bij enkele dierenartsen en een dierendispensarium. Er was interesse maar geen grote vraag. Ook bij de stadsdiensten komen er amper vragen om dieren op Gents grondgebied te begraven. De infolijn kreeg op 3 jaar tijd amper 4 vragen binnen.