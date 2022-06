Blaarmeersen in Gent krijgen camera's, zodat stad kan ingrijpen bij grote drukte

In Gent heeft de gemeenteraad zo goed als unaniem beslist om deze zomer camera's in te zetten aan het recreatiedomein de Blaarmeersen om er nieuwe incidenten bij grote drukte te vermijden. Enkel oppositiepartij PVDA stemde tegen de plannen. "Als er te veel mensen zijn, is het onmogelijk om een overzicht te houden. Het is daarom nodig dat we maatregelen nemen om het de mensen op het terrein mogelijk te maken om in te grijpen", verklaart schepen Sofie Bracke (Open VLD).