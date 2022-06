Rechtbank Gent start met nieuwe aanpak om vechtscheidingen te vermijden

Het consensusmodel zet in op extra zittingen waarbij partijen beter gehoord kunnen worden, met de inzet dat de gesprekken niet uit de hand lopen. "We gaan op zoek naar gemeenschappelijke belangen. We merken dat sommige mensen nog niet met elkaar gepraat hebben voor ze hier belanden. Dat kan beter", verklaart Bruneel.

Naast de extra zittingen komt er ook een uniforme procedure. "We werken met modelformulieren waar minder plaats is om te schrijven over de motivatie. Nu komen daar soms verwijten en beledigingen in en we zien dat het vaak de triggers zijn waardoor de boel ontploft." Met de procedure wil de familierechtbank dat er bijna uitsluitend objectieve informatie op papier komt. "We moeten zorgen dat partijen blijven praten met elkaar. "