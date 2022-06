Gerechtelijk dossier online raadplegen: eindelijk kan het (een beetje)

Via Just-on-web, het online portaal van Justitie in ons land, kunnen slachtoffers, nabestaanden, verdachten en hun advocaten voortaan gerechtelijke dossiers inkijken. Dat is een mogelijkheid waar al lang om gevraagd wordt. Tot nu toe moest iedereen fysiek naar de griffie van de rechtbank gaan om daar het dossier in te kijken. "Dat is een weinig slachtoffervriendelijke omgeving", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Mensen moeten er een dossier inkijken in een grote zaal, met veel andere aanwezigen, en zijn ook gebonden aan openingsuren. Dat is geen goede omgeving om een strafdossier in te kijken, waar soms misbruikbeelden of beelden van de autopsie van een dierbare in te zien zijn."