Grootste rommelmarkt van Vlaanderen lokt duizenden bezoekers naar Welle

De rommelmarkt en garageverkoop lokt jaarlijks mensen uit heel Vlaanderen en zelfs uit Frankrijk en Nederland naar Welle. “Het is altijd een overrompeling van mensen. Gelukkig hebben wij een heel mobiliteitsteam, dat alles in goede banen leidt. 30.000 bezoekers brengen automatisch veel auto’s met zich mee, omdat mensen ook van verder komen. We raden iedereen aan om met de fiets of te voet te komen, maar dat is niet voor iedereen mogelijk”, zegt Barbé.