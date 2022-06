"Godspeed for women's rights": Kendrick Lamar houdt krachtig pleidooi voor vrouwenrechten op Glastonbury

Ook Billie Eilish, de jongste solo hoofdact ooit op Glastonbury, verwees naar de actualiteit in haar land. Bij de aankondiging van haar lied "Your power", zei ze: "Dat gaat over macht en over hoe we er altijd moeten aan denken die niet te misbruiken. Vandaag is het een erg zwarte dag voor vrouwen in de VS. En ik moet zeggen dat ik het op dit moment niet meer kan verdragen eraan te denken."