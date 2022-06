"Ik heb fouten gemaakt, maar ben geen moordenaar": Salah Abdeslam krijgt laatste woord op proces aanslagen Parijs

Op die bewuste vrijdagavond richtten tien terroristen een bloedbad aan in Parijs. Eerst blaast een van hen zich op bij het voetbalstadion Stade de France, waar het Franse elftal op dat ogenblik een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Duitsland. Later trekken ze al schietend langs terrassen van restaurants en cafés, waar nog enkele terroristen zich laten ontploffen. De avond vol terreur eindigt in concertzaal Bataclan, waar een concert van Eagles of Death Metal aan de gang is. Uiteindelijk vallen er 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden.