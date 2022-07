Lam in Zoersel mogelijk doodgebeten door wolf

"Een van onze buren gaat 's ochtends altijd heel vroeg wandelen. Hij zag een lam in de wei liggen met veel wol rond. Wij zijn dan gaan kijken. Er was een duidelijke nekbeet te zien. En er was aan geknaagd, gegeten. Daarom vermoeden wij dat het om een wolf gaat, maar zeker zijn we niet", zegt boer Werner Aerts van hoeveslagerij 't Zwarthof in Zoersel.