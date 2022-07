Amerikaanse kunstenaar bouwt levensboom in overstromingsgebied Herbricht in Lanaken

Andere onderdelen van Kunst aan de Maas zijn de Dorpsdagen in Neerharen en een tijdelijk werk in Maaseik. Maar de blikvanger wordt het permanente kunstwerk dat Mark Dion in Herbricht zal plaatsen. "Geen toeval, want Herbricht is in het verleden - ook vorig jaar nog - vaak getroffen door het hoogwater van de Maas. Daarom komt het kunstwerk op één van de vluchtheuvels, wat hoger gelegen plekken waar de dieren hun toevlucht zoeken bij de overstromingen. Daar bouwt de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion een levensboom. "In de boom zullen verschillende soorten te zien zijn die typisch zijn voor het gebied en symbolisch hun toevlucht hebben gezocht in de levensboom", legt curator Tim Roerig van Z33 uit. De bouw van het kunstwerk start half augustus, maar in afwachting kun je dus al in de museumkerk van Oud-Rekem terecht.