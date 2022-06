IJzeren long uit jaren 50 in museum in Brakel: "Mensen met polio lagen daar hun hele leven in"

Brakel vierde de man in 2004, 500 jaar na diens geboorte. Toen is een tentoonstelling ingericht met de collectie van Wilfried Cornette, een Zottegems chirurg die overleed na een val in 2018. "Hij was een verwoed verzamelaar van medisch apparatuur en meubelen. Tien jaar later vroeg Cornette aan ons om een deel van zijn collectie dat in het Gentse UZ zat, bij ons te bewaren. En hij had ook nog een deel in zijn villa staan. Hij verhuisde toen naar een appartement en had daar geen plaats voor. En in Zottegem was er geen enkele geschikte ruimte voor die collectie."