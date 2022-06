Kandidaat voor een sociale woning? Dan moet je straks je bankrekeningen laten zien

De controle gebeurt in twee stappen. Bij de inschrijving moet de kandidaat-huurder een verklaring op eer tekenen over hoeveel geld er op zijn of haar rekeningen staat. Bij de toekenning ben je verplicht om recente rekeningafschriften met saldi te laten zien om te controleren of je de waarheid hebt gesproken. Als er een vermoeden van fraude is, kan de woonmaatschappij "een diepgaander onderzoek voeren om de werkelijke beschikbare middelen in kaart te brengen"