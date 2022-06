Nadine Deetens uit Zwankendamme wint nieuwe Belgisch Kampioenschap garnaalpellen: 101,5 gram in 10 minuten

Tijdens de jaarlijkse Garnaalfeesten in Oostduinkerke organiseerde de Koninklijke Orde van de Paardevisser gisteren voor het eerst een Belgisch Kampioenschap garnaalpellen. Nadine Deetens pakte de nationale titel door op tien minuten tijd maar liefst 101,5 gram garnalen te pellen. Al was het verschil met de tweede en de derde kandidaat niet zo heel groot.

De tweede plaats was voor Chantal Goes uit Bredene. Zij pelde 100,5 gram. De derde plaats ging naar Kattie Vanmassenhove uit Wenduine met 99 gram gepelde garnalen. Een jury controleerde of de garnalen correct gepeld werden. Slecht gepelde garnalen telden niet mee voor het eindresultaat.