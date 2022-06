NAVO wil snelle interventiemacht fors  uitbreiden: van 40.000 tot meer dan 300.000 manschappen

"Onze capaciteit om ons te versterken in geval van crisis en conflict zullen we opvoeren", kondigde Stoltenberg aan. "We zullen de snelle interventiemacht omvormen en het aantal militairen in hoge paraatheid uitbreiden tot meer dan 300.000".

Dat moet gebeuren met "meer vooraf gepositioneerd materieel, vooruitgeschoven capaciteiten zoals luchtverdediging, en met strijdkrachten die vooraf zijn toegewezen voor de verdediging van bepaalde bondgenoten."