CD&V verrast met nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie: wie is Nicole de Moor?

Nicole de Moor wordt de nieuwe CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ze neemt de post over van Sammy Mahdi die sinds zaterdag voorzitter is van de christendemocratische partij. De Moor was kabinetschef van Mahdi en werkte zo achter de schermen al mee aan het migratiebeleid. "Ze is ervaring én vernieuwing in één persoon", klinkt het bij de partij. "Ze is de mede-auteur van het beleid van de afgelopen jaren", zegt onze Wetstraatjournalist Pieterjan Desmedt.