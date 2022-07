Onderzoeksbureau Graydon helpt bij het opsporen van malafide bedrijven in Alken en Kinrooi

De samenwerking met Graydon wordt nog tot eind dit jaar uitgetest in Alken en Kinrooi. En met succes, vertelt burgemeester Wim Rutten (CD&V) van Kinrooi. "Achter een gewone gevel van een woning zat een postadres. Daar zou van alles moeten gebeuren, maar er gebeurde niets. Wel werd geregeld gewisseld van bedrijfsleider. Die mensen hadden niets met Kinrooi te maken, en zaten dan in Italië of zelfs Zwitserland. Het is duidelijk dat we dat adres in de gaten moeten houden."