Onderzoekscommissie bestorming Capitool organiseert extra hoorzitting "wegens recent verkregen bewijsmateriaal"

De commissie die in de Verenigde Staten onderzoekt wat er precies gebeurd is bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 organiseert morgen een extra hoorzitting om "recent verkregen bewijsmateriaal te presenteren". In juni stonden geen hoorzittingen meer op de planning, maar de commissie kondigt nu alsnog een extra zitting aan. Over welk bewijsmateriaal het gaat, is onduidelijk.