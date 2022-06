Open VLD moet nieuwe naam open.brussels al meteen corrigeren

De verkiezingscampagne is zondag gelanceerd op het zomercongres van de Nederlandstalige liberalen. Open VLD Brussel wil in 2024 focussen op de economie van de hoofdstad, onderwijs en leefbaarheid. In een persmededeling na afloop van het congres kondigde de Brusselse Open VLD-fractie terloops aan dat "de blauwe ploeg in 2024 naar de regionale verkiezingen trekt onder de naam open.brussels." Diezelfde mededeling verscheen op hun eigen website. Via Twitter is een groepsfoto gedeeld van Brussels minister Sven Gatz, zijn nationaal partijvoorzitter Egbert Lachaert en Brussels MR-voorzitter David Leisterh, voor een affiche met de nieuwe naam.

Een dag later wordt de communicatie van de Brusselse fractie verbeterd. "Dit persbericht is verstuurd zonder ons medeweten. Statutair is dit niet officieel", stelt Maarten Swinnen, woordvoerder van partijvoorzitter Lachaert. "Open.brussels is een werknaam. Die dient om de campagne voor te bereiden, maar is nog geen finale keuze."