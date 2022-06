Oplichters sturen mails in naam van burgemeesters: "Neen, ik heb geen iTunes-kaart van 100 euro nodig" 

De gemeenteraadsleden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede kregen een week geleden een phishingmail van hun burgemeester. Het gaat telkens om dezelfde soort mail, waarin gevraagd wordt om dringend een iTunes-kaart aan te kopen ter waarde van 100 euro. De burgemeester kon dat op dat moment zelf niet doen, omdat die in vergadering zat. Maar niets is minder waar. Gemeenteraadslid Marc Plets uit Kuurne trapte helaas in de val. "In de mail stond een vraag van de burgemeester om drie keer een bon van 100 euro te kopen", zegt hij. "Dat mocht in een gewone winkel zijn of via het internet. Ik was net thuis en had nog een half uurtje de tijd. Dus ik dacht: waarom niet? Ik vond het wel wat vreemd, maar de mail was zo geloofwaardig opgesteld dat ik er toch op ingegaan ben. Achteraf voel je je natuurlijk bijzonder dom."