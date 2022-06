Ophef rond 3 miljoen cash "in winkelzakken" van sjeik aan prins Charles, hof: "Meteen aan goed doel geschonken"

En de reputatie van Charles kan met het hele verhaal wel degelijk een klap krijgen, want er loopt al een politieonderzoek naar giften aan een andere liefdadigheidskoepel, The Prince's Foundation. De gewezen directeur Michael Fawcett (en voormalige rechterhand van Charles) zou het Britse staatsburgerschap én een koninklijke onderscheiding aan een Saudische miljardair hebben beloofd in ruil voor een gulle schenking.



Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (zie foto hieronder) is ook geen nobele onbekende in het Westen. Hij staat bekend als "de man die Londen kocht", zo investeerde hij onder meer fors in het bekende warenhuis Harrods, de wolkenkrabber The Shard en het olympische dorp. Hij zou ook het merendeel van de tijd in Londen verblijven waar hij diplomatieke onschendbaarheid geniet. Met de giften aan iemand van de koninklijke familie komt het nu over alsof de sjeik zich nog meer verankert in de Britse hoofdstad.