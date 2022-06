Gemeente Zoersel eist duidelijkheid rond stikstofakkoord: "Denk ook aan kleine familiebedrijven"

Het voltallige schepencollege van Zoersel besloot om, in nauw overleg met de landbouwers en de Boerenbond, een advies te formuleren voor de Vlaamse regering. "We willen een duidelijk signaal geven aan de regering", gaat Kennis verder. "Denk ook eens aan de kleine familiebedrijven, die werken volgens het principe van de korte keten. In Zoersel is een kaasmakerij, een ijshoeve en een vleesbedrijf. Die moeten we blijven behouden. Als we moeten zeggen aan de Zoerselaar: je kan daar geen ijsje meer gaan eten, dat zou niet leuk zijn. Dat wil ik zelf ook niet, want ik lust die ijsjes ook graag."