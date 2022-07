Provinciaal gouvernementsgebouw op Burg in Brugge krijgt een nieuwe invulling: "Appartementen, cafés en restaurants"

Het gebouw stond enkele jaren leeg en is nu een kunstenaarsatelier, maar binnenkort krijg het gebouw een andere, meer permanente invulling. Schepen Franky Demon (CD&V): "Op dit gebouw waren we niet altijd even fier. Het zat weggestoken, maar daar komt binnen 2,5 jaar verandering in. Het zal als het ware opengesteld worden, zodat de Bruggelingen ervan kunnen genieten."

De muren van het huidige gebouw worden behouden, maar vanbinnen zal het er helemaal anders uitzien. "Er zal een tentoonstellingsruimte in komen", gaat Demon voort. "En dat allemaal met respect voor het verleden."