Op reis deze zomer? Deze coronamaatregelen kunnen toch nog roet in het eten gooien

In sommige Europese landen gelden er nog een aantal coronamaatregelen in de openbare ruimte. Zo moet je bijvoorbeeld in Duitsland, Spanje, Italië, Portugal en Griekenland nog steeds een mondmasker dragen op het openbaar vervoer.

Wie naar Duitsland trekt, bekijkt ook best de regels van de deelstaat waar hij naartoe reist. In Duitsland zijn het namelijk de deelstaten die beslissen wanneer een coronapas nodig is in de openbare ruimte, zoals op café of in musea.