OVSG-toets bevestigt: leerlingen van het 6de leerjaar scoren ondermaats voor wiskunde en begrijpend lezen 

"Als we kijken naar Nederlands, dan hadden we de resultaten voor begrijpend lezen toch graag hoger gehad", zegt algemeen directeur Walentina Cools van OVSG. "Die resultaten vinden we teleurstellend."

"Voor wiskunde zien we al een tijdje dat we moeten inzetten op de ondersteuning van onze scholen met betrekking tot meetkunde en meetkundig rekenen. Het grote voordeel is dat we met de OVSG-toets snel op de bal kunnen inspelen en heel gericht op schoolniveau. Elke school krijgt zijn eigen resultaten, de Vlaamse gemiddelden en de vergelijkingsscores van scholen met een gelijkaardig profiel."