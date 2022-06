Reuzengroot standbeeld van kip in tuin van Karina uit Merchtem: “Ode aan mijn kippen”

Dat Karina dol is op kippen, kan je niet ontkennen. In haar tuin staat nu een standbeeld van een kip, Karina kocht het beeld in een tuincentrum en liet het verven. “Het was spierwit toen ik het kocht, maar dat vond ik niet waarheidsgetrouw”, zegt Karina. “Bovendien wordt dat ook snel vuil. Daarom heb ik een decoratieschilder onder de arm genomen om de kip letterlijk in de verf te zetten.”

De kip werd geverfd naar het evenbeeld van “grijzeke”, één van Karina's vijf kippen. “Ze hebben allemaal originele namen. Zo heet de witte kip “witteke”, de zwart “zwarteke”, de grijze “grijzeke” en de bruine “bruineke”. Omdat er twee bruine kippen waren, heb ik de vijfde vernoemd naar het parfum Chanel nummer 5. Die heeft dus “Chanelleke.”