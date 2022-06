Rusland kan voor het eerst sinds 1918 buitenlandse schuld niet aflossen

Voor het eerst in meer dan honderd jaar is Rusland niet in staat om een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. Het gaat om rentebetalingen ter waarde van zo'n 95 miljoen euro aan buitenlandse investeerders, waarvan de respijtperiode afgelopen nacht is verstreken. Rusland heeft het geld en wil het uitbetalen, maar dat lukt niet vanwege de westerse economische sancties.