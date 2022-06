Russische raket treft winkelcentrum in Krementsjoek, volgens Oekraïense president waren zo'n 1.000 burgers aanwezig 

In de Oekraïense stad Krementsjoek is een winkelcentrum getroffen door een Russische raket. In het winkelcentrum zouden zo'n duizend burgers aanwezig zijn, zegt de Oekraïense president Volodomir Zelenski op het sociale mediakanaal Telegram. Momenteel is de brandweer aanwezig om de brand te blussen. Volgens de Oekraïense overheid zijn er momenteel twee doden en twintig gewonden gevallen. Volgens Zelenski "is het onmogelijk om het aantal slachtoffers in te beelden."