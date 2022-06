Jobkansen voor schoolverlaters groter dan ooit: meisjes, masters en West-Vlamingen vinden het vlotst werk  

Ook schoolverlaters met een zorgdiploma vonden zeer vlot hun weg naar de arbeidsmarkt. Gemiddeld was slechts 3% van de jongeren met een zorgdiploma een jaar later werkzoekend. Voor jongeren uit een zorgopleiding in het hoger onderwijs lag dat percentage werkzoekenden zelfs maar op 1 procent.

Kijken we naar een zevende jaar BSO secundair zien we dat de schoolverlaters uit de zorgopleidingen "Kinderzorg" en ‘"huis- en Bejaardenzorg" het zeer goed deden op de arbeidsmarkt. "Zo'n extra zevende specialisatiejaar is duidelijk een toegevoegde waarde. Het is sterk praktijkgericht en bereidt de jongeren beter voor op de arbeidsmarkt", klinkt het in het rapport.

Op bachelorniveau stroomden studenten "Biomedische laboratoriumtechnologie", "Toegepaste psychologie" en "Sociale Readaptatiewetenschappen" dan weer vlot door naar de arbeidsmarkt. Ook zorgopleidingen op masterniveau zoals "Psychologie" en "Tandheelkunde" scoorden goed.

De nood aan zorg en de vraag naar zorgprofessionals zullen ook niet meteen afnemen, weet VDAB. "Aan de jongeren die twijfelen over hun studierichting heb ik één duidelijke boodschap: als je graag mensen ziet, kies dan voor de zorg", vult Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V) aan.