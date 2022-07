Sint-Martinuskerk in Hombeek wordt gerestaureerd: dak aangetast door houtworm

De daken en toren waren al een lange tijd aan restauratie toe en tijdens een controle dit voorjaar, bleek dat de toestand van het dak op korte tijd aanzienlijk achteruitgegaan was. De houtconstructie is aangetast door houtworm. "De kerken in de randgemeenten zijn historisch uit een zachter dennenhout gemaakt, in tegenstelling tot de middeleeuwse kerken in de binnenstad die met stevige eikenbalken gemaakt zijn", zegt schepen van monumenten Koen Anciaux (Open Vld). "De beestjes zijn ook gewend geraakt aan de producten, waardoor ze zich hebben versterkt."