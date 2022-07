Stad Brussel vernoemt straat naar Hélène Dutrieu, de eerste pilote ter wereld

In 1910 behaalt Dutrieu haar vliegbrevet en wordt ze de eerste vrouwelijke pilote in België, officieel de tweede vrouw met een vliegbrevet ter wereld. Dat laatste is volgens Segers te wijten aan de “chauvinistische Fransen”, want officieel is die eer weggelegd voor een Franse pilote. “Die had maar honderd meter in de lucht gezweefd, maar dat hadden de Fransen verzwegen. In principe was Dutrieu ook de eerste vrouw met een vliegbrevet, maar de Franse autoriteiten hadden haar brevet tegengehouden, zodat de Franse pilote met die eer kon gaan lopen.”