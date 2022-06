Stad Geel bestrijdt Japanse duizendknoop met nieuwe methode: "De plant heeft een bloedhekel aan schaduw"

“De Japanse duizendknoop verdraagt alles, maar aan een ding heeft hij een bloedhekel, en dat is schaduw”, zegt Sus Willems. Via het aanplanten van hazelaar en hop proberen ze in Geel voldoende schaduw te creëren om de duizendknoop uit te roeien. Om op lange termijn een oplossing te kunnen bieden, is er tijd nodig. “In het begin moeten we de hazelaar helpen, maar na 2 tot 3 jaar zou hij op eigen kracht de strijd moeten kunnen aangaan met de duizendknoop”, verzekert Willems.