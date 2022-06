Ziekenhuis Netwerk Antwerpen organiseert kampioenschap telefoonwerpen: "Stress van ons af gooien"

Dokter Conny Colson mocht de spits afbijten. “Los van corona hebben we wel vaker momenten waarop we onze telefoons beu zijn. En om die nu samen met het team te kunnen weggooien, is wel eens leuk. Ik heb maar dertig punten behaald, dus dat is niet zo veel. Ik was wel de eerste en moest de strategie nog wat uittesten. Hopelijk hebben mijn collega’s eruit geleerd en doen ze het beter.”