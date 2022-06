Toeristen zijn meer tevreden over verblijf aan zee dan 5 jaar geleden: "Een pluim voor de kustgemeenten en logiessector aan zee"

"Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de kusttoerist zeer tevreden is over zijn vakantie aan zee en over de logies waar hij verblijft. Die tevredenheid is met 20 procent gestegen ten opzichte van het vorige onderzoek, zo'n 5 jaar geleden", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van het provinciebedrijf Westtoer.

De resultaten zijn een hart onder de riem voor de logiessector, zegt Olivier Verhaeghe van Westtoer: "Het aandeel dat zeer tevreden tot uiterst tevreden is, is sterk gestegen. Slechts 1 procent was eigenlijk ontevreden over zijn verblijf aan de kust. De kustgemeenten en de logiessector aan zee verdienen echt een pluim. Zelfs in die moeilijke coronaperiode hebben ze de toeristen een aangename vakantie kunnen geven."