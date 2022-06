Oekraïense president Zelenski aan G7-leiders: "Help ons oorlog te beëindigen tegen einde van het jaar"

Via videoverbinding spreekt de Oekraïense president Zelenski de leiders toe van de zeven machtigste democratieën van de wereld. De speech zelf is achter gesloten deuren. Via bronnen binnen de G7 sijpelt er wel wat informatie naar buiten. Zo wil Zelenski hulp om de oorlog in zijn land, die momenteel zo'n vier maanden bezig is, tegen het einde van het jaar te beëindigen. Zelenski vraagt ook extra sancties tegen Rusland en extra militaire steun.